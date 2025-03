Stand: 26.03.2025 07:15 Uhr Norderstedt: Stadtvertretung stimmt für Uwe-Seeler-Statue

Norderstedt (Kreis Segeberg) soll eine Uwe-Seeler-Statue bekommen. Die Stadtvertretung hat einer Schenkung der privaten "Initiative Uns Uwe in Norderstedt" zugestimmt. Allerdings wurde in einem Änderungsantrag auch beschlossen, dass zunächst eine Schenkungsvereinbarung zwischen der Verwaltung und der Initiative aufgesetzt werden soll. Dabei geht es unter anderem darum, offene Fragen zu klären. Mehrere Fraktionen kritisieren beispielsweise, dass nicht geklärt sei, wer sich um die Pflege der Statue und mögliche Beschädigungen kümmern muss. Dieser Schenkungsvereinbarung muss der Hauptausschuss zustimmen. Damit verzögert sich die Umsetzung.

Uwe-Seeler-Statue aus Granit für 80.000 Euro

Die "Initiative Uns Uwe in Norderstedt" plant, eine rund 80.000 Euro teure lebensgroße Uwe-Seeler-Statue aus Granit anfertigen zu lassen, finanziert durch Spenden. In Norderstedt, dem Wohnort der verstorbenen HSV-Legende, gibt es bisher kein Denkmal für Uwe Seeler. Die Fraktionen hatten sich trotz verschiedener Anträge in den vergangenen Jahren bisher nicht einigen können. Im September hatte der Sportausschuss beschlossen, eine neue Sporthalle der offenen Ganztagsschule Lütjenmoor (Kreis Segeberg)nach Uwe Seeler zu benennen. Wann diese fertiggestellt wird, ist noch unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 26.03.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Segeberg