Norderstedt: Säugling im Gebüsch gefunden

In Norderstedt (Kreis Segeberg) hat ein Passant in der Nacht zu Sonnabend einen frisch entbundenen Säugling im Gebüsch entdeckt. Nach Angaben der Polizei war das Neugeborene stark unterkühlt. Der Zeuge habe gegen 3:45 Uhr am frühen Morgen zunächst wimmernde Geräusche vernommen und dann den in eine Wolldecke gehüllten Jungen gefunden, berichtete ein Polizeisprecher. Ein Notarzt brachte das Kind anschließend in ein Hamburger Krankenhaus.

Passant findet Säugling in Norderstedt NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 23.05.2020 13:00 Uhr Autor/in: Christian Nagel In Norderstedt hat ein Passant in der Nacht einen frisch entbundenen Säugling entdeckt. Nach Angaben der Polizei fand der Mann das Neugeborene in einem Gebüsch.







Baby auf dem Fußweg zur Welt gebracht?

Spuren deuten laut Polizei darauf hin, dass das Baby möglicherweise in direkter Nähe zum Fundort am Cordt-Buck-Weg nahe einer Kindertagesstätte auf dem Fußweg zur Welt gebracht wurde. Wer die Mutter des Kindes ist, wissen die Beamten noch nicht. Anfragen bei umliegenden Krankenhäusern verliefen erfolglos. Die Kriminalpolizei ermittelt nun zu den weiteren Umständen und sucht nach Zeugen, die etwas mitbekommen haben könnten. Hinweise erbittet die Kripo Norderstedt unter der Rufnummer 040/52806-0.

