Stand: 25.05.2020 16:54 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Mutter von ausgesetztem Baby in Psychiatrie

Nach dem Fund eines frisch entbundenen Säuglings in einem Gebüsch in Norderstedt (Kreis Segeberg) ist die Mutter in einer psychiatrischen Klinik untergebracht worden. Das Gericht habe Haftbefehl erlassen, diesen aber gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt, sagte der Kieler Oberstaatsanwalt Axel Bieler am Montag. Eine der Auflagen sei die psychiatrische Obhut gewesen. Der Frau wird versuchter Totschlag vorgeworfen. "Wir gehen davon aus, dass die Frau damit gerechnet hat, dass das Kind aufgrund der niedrigen Temperaturen womöglich auch zu Tode kommt - auf jeden Fall aber zu Schaden kommt. Deshalb haben wir diesen Haftbefehl beantragt", sagte Bieler.

Haftbefehl gegen Mutter von ausgesetztem Baby

Nachdem ein Passant einen Säugling in Norderstedt gefunden hat, ist Haftbefehl gegen die Mutter des Kindes erlassen worden. Ihr wird laut Oberstaatsanwalt Axel Bieler versuchter Totschlag vorgeworfen.







Staatsanwaltschaft ermittelt Hintergründe

Von der Mutter fehlte zunächst jede Spur. Nach einem Hinweis aus ihrem Bekanntenkreis konnte die 26-Jährige in der Nacht zu Sonntag festgenommen werden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft stehen rechtsmedizinische Untersuchungen noch an. Diese sollen klären, ob und inwieweit die Frau von der Schwangerschaft wusste und wie gut sie auf die Geburt vorbereitet war.

Baby auf dem Fußweg zur Welt gebracht?

Ein Passant hatte den frisch entbundenen Säugling in der Nacht zu Sonnabend im Gebüsch entdeckt. Nach Angaben der Polizei war das Neugeborene in eine Wolldecke gehüllt und stark unterkühlt. Der Junge kam mit dem Notarztwagen in ein Hamburger Krankenhaus. Sein Zustand hat sich nach Angaben der Polizei inzwischen stabilisiert. Spuren deuteten darauf hin, dass das Baby möglicherweise in direkter Nähe zum Fundort am Cordt-Buck-Weg nahe einer Kindertagesstätte auf dem Fußweg zur Welt gebracht wurde, so die Ermittler.

