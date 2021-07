Norderstedt: Mit Spezialteams gegen Eichenprozessionsspinner Stand: 06.07.2021 05:00 Uhr Der Eichenprozessionsspinner wandert jedes Jahr etwas weiter Richtung Norden. Seine Härchen können Ausschlag und Atemnot bewirken.

Ein unscheinbarer grauer Nachtfalter sorgt in Norderstedt für Probleme: der Eichenprozessionsspinner. Wobei vor allem seine Raupen gefährlich sein können. Zwischen Juni und August sind die Brennhaare der fünf Zentimeter langen Raupen voll entwickelt und dadurch die Gefahr am größten. Aufgrund der Klimaveränderungen verbreitet sich der Eichenprozessionsspinner laut Umweltministerium immer stärker. Aktuell sind die kleinen Tiere mit hellem Rückenstreifen vor allem in Eichen im Südosten Schleswig-Holsteins unterwegs.

Giftige Härchen können jahrelang gefährlich sein

Die Raupen rotten sich in großer Zahl in sogenannten Gespinstnestern zusammen - etwa handballgroß. Allein in Norderstedt sind jetzt Nester in mehr als 40 Eichen am Tangstedter Forst entdeckt worden. Das Betriebsamt Norderstedt dokumentiert die Gespinstnester und ist bereits dabei, die ersten zu entfernen. Fachleute sprühen dafür eine Art Kleber auf die Raupen und saugen sie dann ab. Das ist wichtig, denn nach dem Verpuppen bleiben die Hüllen mit den giftigen Härchen zurück und sind noch jahrelang gefährlich. "Das heißt, wenn sie trocken bleiben und der Regen sie nicht erreicht, kann es sein, dass sie auch nach zwei Jahren noch aktiv sind, obwohl gar keine Raupen mehr im Nest sind", erklärt Christoph Lorenzen vom Betriebsamt Norderstedt.

Raupen auf keinen Fall berühren

Die rund 600.000 Härchen pro Raupe enthalten ein Eiweißgift, das bei Hautkontakt neben Ausschlag auch Atemnot oder einen allergischen Schock hervorrufen kann. Fachleute raten, die Raupen nicht zu berühren und ausgewiesene Bereiche zu meiden. Ist das nicht möglich, sollte lange Kleidung getragen werden, die sofort gewaschen werden muss. Und auch die Haare sollten direkt gewaschen werden.

