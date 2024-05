Stand: 21.05.2024 16:14 Uhr Norderstedt: Grillen im Stadtpark am Wochenende verboten

Das gute Wetter in Südholstein lädt auch zum Grillen in der Natur ein. Im Stadtpark von Norderstedt (Kreis Segeberg) ist das ab sofort an Wochenenden und Feiertagen verboten. Kai Jörg Evers vom Stadtpark-Team erklärt: "Wir haben am Spielplatz am Parkeingang bis zu 50 Grills gehabt, sodass die vielen offenen Flammen und Glutbereiche zu gefährlich waren. Zum einen für spielende Kinder, zum anderen sind wir diese Menge an glühender Kohle am Ende nicht mehr losgeworden." Montags bis freitags soll das Grillen weiter erlaubt sein.

