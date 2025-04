Stand: 10.04.2025 07:24 Uhr Norderstedt: Eintritt im Erlebnisbad "Arriba" wird teurer

Der Stadtwerkeausschuss in Norderstedt (Kreis Segeberg) hat am Mittwochabend in seiner Sitzung neue Eintrittspreise für das Erlebnisbad "Arriba" beschlossen. Die Preisänderungen sollen laut Beschlussvorlage ab dem 1. Juni gelten. Für Kinder und Erwachsene steigen die Preise je Karte um einen Euro. Ein Erwachsener bezahlt demnach für einen dreistündigen Besuch werktags dann 10,50 Euro. Familien müssen je nach Tarif etwa vier oder fünf Euro mehr bezahlen. Ein Saunabesuch wird um zwei Euro teurer. Das Ziel der Erhöhung sei es, "einen dauerhaft nachhaltigen Badebetrieb sicherzustellen", heißt es in der Beschlussvorlage. Dies sei auch wegen gestiegener Lohnkosten nicht allein durch eine Kostenreduktion möglich.

