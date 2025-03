Stand: 06.03.2025 10:09 Uhr Nordersteder Schule soll auf Sportplatz umziehen

Der Schul- und Sportausschuss der Stadt Norderstedt hat sich am Mittwochabend (5.3.) dafür ausgesprochen, dass die etwa 850 Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Harksheide in einen Interimsbau auf dem nahe gelegenen Sportplatz einziehen sollen. Das teilt die Ausschussvorsitzende Ruth Weidler (CDU) mit. Grund ist, dass das Schulgebäude dringend saniert werden muss. Die Zwischenlösung auf dem Sportplatz soll laut Beschlussvorlage ein Gebäude in Modulbauweise sein. Geplante Kosten: 35 bis 40 Millionen Euro.

Millionenbetrag für Zwischenlösung

Noch offen ist dagegen, wie das Hauptgebäude saniert werden soll, erklärt Weidler. Noch müssen Hauptausschuss und Stadtvertretung den Plänen zustimmen. Der Hauptausschuss kommt am Montag zusammen, die Stadtvertretung am 25. März. Stimmen sie zu, sollen die etwa 850 Schülerinnen und Schüler des Harksheider Gymnasiums nach aktueller Planung im Sommer 2027 in den Interimsbau auf dem Sportplatz einziehen.

