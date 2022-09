Norderfriedrichskoog: Urteil gegen Bürgermeister erwartet Stand: 15.09.2022 12:27 Uhr In einem Facebook-Video soll der Bürgermeister von Norderfriedrichskoog am 02. November 2020 dazu aufgerufen haben, mit schweren Werkzeugen zu einem Schlachthof zu kommen, um eine Blockade von Tierschützern zu beenden.

Am Amtsgericht Husum wird heute das Urteil in dem Prozess gegen den Landwirt und Bürgermeister von Norderfriedrichskoog (Kreis Nordfriesland), Jann Henning Dircks (parteilos), erwartet. Die Staatsanwaltschaft Flensburg wirft ihm vor, in einem Facebook-Video öffentlich zu Straftaten aufgerufen zu haben.

Tierschützer hatten eine Blockade an einem Schlachthof errichtet

Vor dem Schlachthof Kellinghusen hatten etwa 30 Tierschützer eine Blockade errichtet, um die Anlieferung von Tieren zu verhindern. Als Dircks bei der Blockade ankam, wandte er sich an die Polizisten und sagte: "Dann macht Pause, dann regeln wir das!" Zwei Zeugen hatten daraufhin Strafanzeige erstattet.

Dircks stand auch nach der Veröffentlichung zu dem Video

In einem späteren NDR Interview bereute Dircks Teile seiner Wortwahl: Ihm tue es leid, die Aktivisten als "Pack" bezeichnet zu haben. Er habe damit alle Aktivisten über einen Kamm geschert. Zu den weiteren Aussagen seines Video stünde er weiterhin.

Angeklagter am ersten Prozesstag mit Tränen in den Augen

Zu Beginn der Verhandlung vor vier Wochen war Dircks ruhig und gefasst. Als die Anklageschrift verlesen wurde, wirkte er sehr aufgewühlt, zitterte und hatte Tränen in den Augen. Das betreffende Video war nach Aussage des Angeklagten nie für Facebook gedacht. Die Ehefrau des Angeklagten hatte am Morgen der Schlachthof-Blockade im November 2020 das Video mit dem Aufruf ihres Mannes gedreht. Nach Aussagen der Ehefrau wurde das Video dann in eine interne Whatsgruppe von Landwirten gestellt. Der Angeklagte ließ zu Prozessbeginn durch seinen Anwalt verlesen: Er könne sich nicht erklären, wie das Video auf der Facebook-Seite der Bewegung "Land Schafft Verbindung" gelandet sei.

Konsequenzen nach Urteil sind abzuwarten

Ob der Bürgermeister im Amt bleiben kann, will die Kommunalaufsicht des Kreises anschließend entscheiden.

