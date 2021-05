Nordbahn: Züge zwischen Elmshorn und Altona fallen aus

Stand: 14.05.2021 18:38 Uhr

Pendler, die in Südholstein mit der Nordbahn unterwegs sind, müssen in den kommenden eineinhalb Wochen mehr Zeit einplanen: Von Samstag an fallen die Züge der RB 71 zwischen Elmshorn und Hamburg-Altona aus.