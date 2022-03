Nord-Ostsee-Kanal nach Unfall in Kiel zwischenzeitlich gesperrt Stand: 29.03.2022 14:40 Uhr Auf dem Nord-Ostsee-Kanal hat es eine Kollision zwischen zwei Schiffen gegeben. Über Mittag war der Kanal deswegen für den Schiffsverkehr komplett gesperrt. Inzwischen ist er wieder frei.

Nach Angaben des zuständigen Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes (WSA) kollidierten die beiden Frachter "Bjoerkoe" und "Paivi" unter der Levensauer Hochbrücke in Kiel - warum, ist noch nicht klar. Laut einem Augenzeugen sind die beiden Frachter auf dem Nord-Ostsee-Kanal frontal ineinandergefahren. Dabei habe es einen lauten Knall gegeben und Besatzungsmitglieder seien mehrere Meter durch die Luft geschleudert worden.

Drei Seeleute auf der "Paivi" wurden laut den jüngsten Angaben des WSA bei dem Zusammenprall leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Laut WSA blockierten die beiden havarierten und manövrierunfähigen Frachter zunächst den Kanal. Eines der Schiffe wurde in den Kieler Binnenhafen gebracht, das andere in den Scheerhafen.

