Stand: 22.02.2021 09:30 Uhr Nord-Ostsee-Kanal nach Schiffshavarie wieder frei

Ein etwa 90 Meter langes Frachtschiff ist am Sonntagabend auf dem Nord-Ostsee-Kanal (NOK) liegen geblieben. Laut Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung war in Höhe Schülp (Kreis Dithmarschen) die Hauptmaschine ausgefallen. Zwei Schlepper sind am Montagmorgen mit dem Schiff Richtung Brunsbüttel aufgebrochen. Der Verkehr auf dem Kanal war über Stunden blockiert, kann inzwischen aber normal weiterlaufen.

VIDEO: Frachtschiff blockiert NOK (1 Min)

