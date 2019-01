Stand: 06.01.2019 15:22 Uhr

Nord-Ostsee-Kanal nach Havarie wieder frei

Aus noch ungeklärter Ursache ist der Schwergutfrachter "Louise Auerbach" am Sonntag gegen 13 Uhr im Nord-Ostsee-Kanal (NOK) vom Kurs abgekommen und linksseitig in eine Kanalböschung gefahren. Der NOK wurde deshalb für rund zwei Stunden gesperrt, ist inzwischen aber wieder befahrbar. Das Schiff konnte sich selbstständig wieder befreien, wie die Wasserschutzpolizei mitteilte. Es sei jetzt auf dem Weg in den Nordhafen, um zu klären, ob ein technischer Defekt oder menschliches Versagen die Ursache war. Außerdem wird das Schiff auf einen möglichen Schaden untersucht.

Ein Schlepper hatte sich vorsorglich auf den Weg zur Unfallstelle nach Kiel-Suchsdorf gemacht, kam aber nicht mehr zum Einsatz. Die Besatzung des 138 Meter langen Frachters wurde bei der Havarie nicht verletzt. Wegen des Unfalls konnten zwischenzeitlich sieben weitere Schiffe den Nord-Ostsee-Kanal nicht passieren.

NOK: Frachter fährt in Kanalböschung







