Nord-Grüne starten digitalen Landesparteitag Stand: 27.03.2021 04:39 Uhr Heute startet der Landesparteitag der schleswig-holsteinischen Grünen. Gewählt werden die Kandidaten für die Landesliste zur Bundestagswahl. Aufgrund der Corona-Pandemie wird der Parteitag digital abgehalten.

Einige Kandidierende werden ihre Bewerbungsrede vor Ort im dafür eingerichteten Studio im Wissenschaftszentrum Kiel halten. Darunter sind unter anderem Luise Amtsberg, Robert Habeck, Ingrid Nestle, Konstantin von Notz und Denise Loop. Alle Delegierten sowie ein Teil der Kandidierenden werden digital am Landesparteitag teilnehmen.

Vorsitzende Tranziska: "Viele spannende Bewerbungen"

Die Landesvorsitzende der Grünen, Ann-Kathrin Tranziska, sagte, es gebe viele und spannende Bewerbungen für die Listenplätze. "Mit Luise Amtsberg, Robert Habeck, Ingrid Nestle, Konstantin von Notz, Denise Loop und allen weiteren Kandidierenden stehen hervorragende Politiker und Politikerinnen zur Wahl, die mit fachlicher Kompetenz und politischer Leidenschaft für starke grüne Inhalte in der Bundespolitik stehen werden." Die vielen Bewerbungen zeigten eindrucksvoll wie groß das Interesse und das Engagement sei, für Schleswig-Holstein in Berlin grüne Politik zu gestalten, so Tranziska.

Auf der Internetseite www.sh-gruene.de wird der Landesparteitag der Grünen im Livestream übertragen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.03.2021 | 10:00 Uhr