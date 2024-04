Stand: 27.04.2024 18:09 Uhr Nord-CDU stellt Zwölf-Punkte-Plan zur Europawahl vor

Die CDU Schleswig-Holstein ist am Freitag zu einer zweitägigen Klausurtagung in Kiel zusammengekommen. Im Mittelpunkt des Treffens steht die Europawahl Anfang Juni. Männer und Frauen zum Wehrdienst verpflichten, Landwirten Bürokratie erleichtern und illegale Einwanderung verhindern - das sind einige der Kernthemen des Zwölf-Punkte-Plans, mit dem die Nord-CDU bei der Europawahl punkten will. Ziel sei es, die stärkste Kraft in Schleswig-Holstein zu werden, so Ministerpräsident Daniel Günther. Die Partei setzt mit Spitzenkandidat Niclas Herbst auf einen bekannten Bewerber. Alles, was in Brüssel verabschiedet werde, komme auch in Schleswig-Holstein an, betonte Herbst.

