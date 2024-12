Nord-CDU stellt Wadephul als Spitzenkandidat für Bundestagswahl auf Stand: 11.12.2024 16:53 Uhr Heute Abend kommen die Landesvertreter der Nord-CDU in Neumünster zusammen, um die Landesliste für die Bundestagswahl 2025 zusammenzustellen. Ihr Spitzenkandidat ist Johann Wadephul.

Der derzeitige Unionsfraktionsvize Johann Wadephul sitzt bereits seit 2009 im Bundestag. Und dort soll er nach Meinung der Nord-CDU auch bleiben. Auf der Landesvertreterversammlung in Neumünster am Mittwochabend werden unter seinem Namen weitere Kandidatinnen und Kandidaten auf die Landesliste für die Bundestagswahl im kommenden Jahr gesetzt. Zudem wird bei der Landesvertreterversammlung der Fraktionsgeschäftsführer der Bundestags-Union, Thorsten Frei (CDU), erwartet.

"Jo" Wadephul führt Landesgruppe seit vielen Jahren an

Wadephul war von 2004 bis 2009 Vorsitzender der CDU-Fraktion im schleswig-holsteinischen Landtag. Danach zog er in den Bundestag ein, wo er die CDU nun bereits seit 15 Jahren vertritt. CDU-Generalsekretär Lukas Kilian sagte im Vorfeld der Versammlung: ""Jo" Wadephul führt die Landesgruppe seit vielen Jahren an. Er ist stellvertretender Fraktionsvorsitzender, ein wahnsinnig erfahrener Außen- und Sicherheitspolitiker, war jetzt gerade in den letzten Tagen mit Friedrich Merz in Kiew. Und wenn man so ein Hochkaräter in den eigenen Reihen hat, dann ist es nur richtig, ihn auf Listenplatz 1 nach Berlin zu schicken."

Neuwahlen sind für Februar angesetzt

Nach dem Aus der Ampel-Koalition sind Neuwahlen für den 23. Februar 2025 geplant. Voraussetzung dafür ist, dass Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) die für den 16. Dezember geplante Vertrauensfrage im Bundestag verliert.

