Stand: 29.06.2019 15:50 Uhr

Nord-AfD streitet über künftiges Spitzenpersonal

Die ehemalige Landesvorsitzende der AfD in Schleswig-Holstein, Doris von Sayn-Wittgenstein, will erneut als Parteichefin kandidieren. Das erklärte sie vor Beginn des Parteitags in Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) dem NDR Schleswig-Holstein. Sayn-Wittgenstein war zu Beginn des Jahres als Parteichefin zurückgetreten, gegen sie läuft derzeit ein Parteiauschlussverfahren wegen möglicher Verbindungen in die rechtsextreme Szene. Zwei Kreisverbände hätten angekündigt, sie nicht zu wählen, sagte Sayn-Wittgenstein. "Und so etwas hat es vom Landesvorstand nicht gegeben. Da hab ich gedacht, ich versuche nochmal anzutreten.“

Streit über künftiges Spitzenpersonal

Auf dem Parteitag in Henstedt-Ulzburg konkurrieren derzeit drei Kandidaten für den Landesvorsitz. Neben Sayn-Wittgenstein tritt auch Christian Waldheim an. Der Kommunalpolitiker aus Norderstedt und Bundesrechnungsprüfer der AfD hatte bereits vor Wochen seine Kandidatur für den Spitzenposten angekündigt. Am Nachmittag warf auch Jürgen Orlok aus Dithmarschen seinen Hut in den Ring.

Sayn-Wittgenstein: "Ich versuche nochmal anzutreten" NDR 1 Welle Nord - 29.06.2019 12:00 Uhr Autor/in: Julia Stein Doris von Sayn-Wittgenstein kandidiert erneut für den Posten der AfD-Landesvorsitzenden in Schleswig-Holstein. Gegen sie läuft aktuell ein Ausschlussverfahren aus der Partei.







Sayn-Wittgenstein und Waldheim erhoben gegenseitig Vorwürfe, ohne sich beim Namen zu nennen. Die vergangenen zwei Jahre seien für die Nord-AfD zwei verlorene Jahre gewesen und organisatorisch wie politisch von Stagnation geprägt, sagte Waldheim in einem Bewerbungsgvideo. "Mir geht es um Fortschritt und Aufbruch."

Sayn-Wittgenstein wies in ihrem Rechenschaftsbericht als Landesvorsitzende von Mitte 2017 bis zu ihrem Rücktritt im Dezember 2018 die Kritik zurück. Es sei in ihren Augen unanständig zu sagen, der Landesverband habe sich nicht weiterentwickelt und sei ein Sanierungsfall. Waldheim hatte zuvor davon gesprochen. "Dieser Landesvorstand hat gut gearbeitet bis zu meinem Rücktritt, er ist auf Bundesebene beispielgebend", sagte Sayn-Wittgenstein. Der Landesverband sei in ihrer Zeit finanziell gesundet und die Zahl der Mitglieder um 20 Prozent auf mehr als 1.100 gestiegen.

Hollnagel warnt vor Selbstzerfleischung

Der stellvertretende Landesvorsitzende und Bundestagsabgeordnete Bruno Hollnagel warnte vor Selbstzerfleischung: "Bitte denken Sie daran, wir sind umgeben von Feinden - wir schaffen es nur gemeinsam." Er rief dazu auf, gemeinsam an einen Strick zu ziehen und rief: "Wir schaffen das."

Über den teilweisen oder kompletten Ausschluss der Medien vom Parteitag wurde in mehreren Anträgen abgestimmt. Am Ende erlaubten die Mitglieder Fotos und Filmaufnahmen nur von hinten in den Saal - also ohne Gesichter - und vorne vom Präsidium und Rednerpult. Zum Landesparteitag waren bis Mittag 235 Mitglieder der mehr als 1.000 Parteimitglieder gekommen. Die Nord-AfD hat keine Delegierten, jedes Parteimitglied kann zu Parteitagen kommen.

AfD-Vorstand hat zu wenig Mitglieder

Die Wahl eines neuen Vorstands ist für die Partei wichtig, weil nach diversen Rücktritten der Vorstand derzeit aus weniger als sechs Personen besteht. Dies ist laut AfD-Satzung als Dauerlösung nicht möglich. Der Parteitag dauert bis Sonntag. Der aktuelle Vorstand hofft aber, dass schon heute die Nachfolger gewählt werden. Eigentlich sollte das schon im April dieses Jahres passieren, der Parteitag musste damals aber ausfallen,weil der Wirt des Austragungsortes nach öffentlichem Druck kurzfristig den Mietvertrag gekündigt hatte.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 29.06.2019 | 17:00 Uhr