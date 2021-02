Noch mehr Schnee heute - mehrere Unfälle im Land Stand: 10.02.2021 07:18 Uhr Die Straßen sind weiß, die Räumfahrzeuge am Morgen im Dauereinsatz: In vielen Gebieten in Schleswig-Holstein hat es wieder geschneit. Einige Autofahrer kamen ins Rutschen.

Die Autofahrer scheinen mit Schnee und Eis gut umzugehen, heißt es von der Leitstelle Elmshorn am Morgen. Dort seien die Straßen weitgehend geräumt und der Schneefall habe mittlerweile auch nachgelassen. Zwar gab es in der Nacht einige Glätteunfälle, es blieb aber bei Blechschäden. Zu insgesamt rund 20 Glätteunfällen kam es demnach in den Kreisen Plön, Ostholstein, Stormarn und in Lübeck. Dabei wurde laut Polizei niemand schwer verletzt.

Weiter Einschränkungen bei Zügen und Fähren

Bei der Deutschen Bahn kann es im Regionalverkehr zu einzelnen Verspätungen und Ausfällen kommen, heißt es auf ihrer Internetseite. Grundsätzlich fahren die Züge aber. Nur im Fernverkehr von Hamburg Richtung Kiel, Lübeck und Westerland fährt nichts. Die Wyker Dampfschiffs-Reederei muss auch heute wieder viele Abfahrtszeiten der Fähren von Dagebüll nach Föhr, Amrum und zurück ändern. Der Grund ist Niedrigwasser. Fahrgäste sollten sich - wie auch bei der Bahn - vorab informieren.

Heute Schnee, aber auch Sonne

Auch heute soll im Laufe des Tages noch Schnee dazukommen. Der Deutsche Wetterdienst meldet wieder kräftige Schneeschauer mit Schwerpunkt von der Lübecker Bucht bis zur Elbe. In etlichen Gebieten des Landes scheint heute aber auch die Sonne - bestes Winterwetter sozusagen.

Nach den frostigen Temperaturen der letzten Tage zieht es viele Menschen an zugefrorene Teiche und Seen zum Schlittschuhlaufen. Die Gewässer seien zwar mit einer Eisschicht bedeckt, doch trotz der Minusgrade seien noch keine tragenden Eisflächen vorhanden, meldet heute die Polizei in Flensburg. Sie warnte davor, vor allem einsame Ausflüge auf das Eis zu starten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 10.02.2021 | 07:00 Uhr