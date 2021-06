Noch kein neuer Landesvorsitzender der Nord-AfD gewählt Stand: 05.06.2021 17:29 Uhr Die AfD in Schleswig-Holstein hat auf einem Parteitag am Sonnabend in Büdelsdorf im Kreis Rendsburg-Eckernförde in zwei Anläufen noch keinen neuen Landesvorsitzenden bestimmt.

Im ersten Wahlgang und in einer Stichwahl verfehlten sowohl der pensionierte Richter Gereon Bollmann (68) als auch sein Kontrahent David Jenniches (43) die erforderliche Stimmenzahl. Ein Antrag, die Wahl des Landesvorsitzenden von der Tagesordnung abzusetzen, wurde abgelehnt. Etwa 30 von den etwa 200 Mitgliedern blieben beim Nein zu beiden Kandidaten. Nobis vermutet, dass diese Mitglieder darauf spekulieren, dass die ehemalige Landesvorsitzende Doris von Sayn-Wittgenstein nach dem Rechtsstreit mit der Bundespartei wieder Mitglied der AfD werden könnte und sie dann auch als Landesvorsitzende zur Verfügung steht.

Bollmann wird parteiintern eher der rechtsnationalen Strömung zugeordnet, Jenniches dem gemäßigten Lager. Seit dem Parteiausschluss der damaligen Landesvorsitzenden Doris von Sayn-Wittgenstein im Jahr 2019 ist der Führungsposten unbesetzt.

Mitgliederzahl sank in zwei Jahren

Am Samstagvormittag hatte der kommissarische Landesvorstand vor rund 200 Parteimitgliedern Bilanz gezogen. Demnach sei es in der Zeit nach dem Parteiausschluss von Doris von Sayn-Wittgenstein vor allem darum gegangen, Frieden und Ruhe herzustellen. Die Zahl der Mitglieder ist in den vergangen zwei Jahren gesunken: von etwa 1.200 auf derzeit unter 900.

Aufstellung der AfD-Landesliste für die Bundestagswahl

Auf dem AfD-Parteitag soll es am Sonntag auch noch um die Aufstellung der AfD-Landesliste für die Bundestagswahl gehen. Für vordere Plätze haben mehrere Politiker Interesse bekundet, darunter die Bundestagsabgeordneten Bruno Hollnagel und Uwe Witt. Im Raum steht auch eine Kandidatur der früheren Landesvorsitzenden und Landtagsabgeordneten Doris von Sayn-Wittgenstein. Sie hatte angekündigt, für Listenplatz zwei zu kandidieren. Rechtlich ist das trotz ihres Parteiausschlusses möglich. Voraussetzung: Jemand aus den Reihen der AfD schlägt sie vor. Das gilt als wahrscheinlich.

Juristisches Tauziehen um Parteiausschluss läuft noch

Doris von Sayn-Wittgenstein war wegen Kontakten zu einem vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuften Verein erst aus der Fraktion ausgeschlossen worden, später auch aus der Partei. Am Berliner Landgericht wurde dieser Parteiausschluss zwar für nicht rechtens erklärt. Das Urteil ist aber noch nicht rechtskräftig, weil der Bundesverband Berufung eingelegt hat.

