Stand: 23.05.2024 16:11 Uhr Noch in diesem Jahr Taser für Polizei in Kiel-Gaarden

Die angekündigten Taser für das 4. Polizeirevier in Kiel-Gaarden sollen in absehbarer Zeit kommen. Bislang sind die Geräte in Schleswig-Holstein nur an den drei Standorten eines Pilotprojektes verfügbar: Neumünster, beim SEK in Kiel und in Ahrensburg (Kreis Stormarn). Laut Innenministerium soll das Gaardener Revier im zweiten bis spätestens dritten Quartal mit den Geräten ausgestattet werden. Nach Ende des Pilotprojekts sollen die Taser auch landesweit zum Einsatz kommen, teilt die Landesregierung mit. Die Gewerkschaft der Polizei fordert mehr Geld für die Umsetzung der Pläne.

