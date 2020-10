Stand: 28.10.2020 07:59 Uhr Nobiskrug-Werft in Rendsburg: Luxusjacht in Schräglage

Großeinsatz gestern Abend für die Feuerwehr in Rendsburg in der Nobiskrug-Werft: Auf dem Werftgelände an der Obereider war eine Luxusjacht im Trockendock beschädigt worden. Arbeiter hatten die Jacht im Dock bewegt, dabei kippte sie laut Polizei etwas zur Seite. Zwei Dieseltanks wurden beschädigt und Kraftstoff lief aus.

Gut 120 Meter lange Jacht

Der Feuerwehr gelang es offenbar, mit Ölsperren Schlimmeres zu verhindern. Wie hoch der Schaden an der mehr als 120 Meter langen Luxusjacht ist, kann die Polizei noch nicht sagen.

AUDIO: Luxusjacht in Werft beschädigt (1 Min)

