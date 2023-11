Niedrigwasser in der Ostsee: Viele Boote liegen auf Grund Stand: 23.11.2023 16:08 Uhr Die Pegelstände fielen am Donnerstag teilweise auf bis zu 1,70 Meter unter dem mittleren Wasserstand. Das passiert laut BSH nur etwa alle 20 Jahre. Inzwischen steigt das Wasser wieder.

An der Ostseeküste war am Donnerstag einiges mehr von den Kaimauern, Brücken und Stegen zu sehen als üblich. Der starke Wind aus westlichen Richtungen sorgt für extremes Niedrigwasser. In Flensburg, Kiel und Lübeck fielen die Wasserstände auf bis zu 1,70 Meter unter dem mittleren Wasserstand.

Bootsbesitzer: Kann nur abwarten

In der Lübecker Altstadt sorgte das für ein ungewohntes Bild: Die Kaimauern lagen frei, selbst der Holzunterbau war zu sehen. Auch Bootsbesitzer Christof Hose bot sich am Donnerstag ein für ihn bis dahin unbekanntes Bild. Sein Motorboot "Jaya" hat seinen Liegeplatz in einem kleinen Hafen in einem Arm der Trave. Von dort hatte er es aus Angst vor dem Niedrigwasser am Mittwoch extra an einen anderen Liegeplatz am Stadtgraben gebracht - jetzt sitzt es an der Kaimauer auf Grund.

"Da liegt es jetzt auch so tief, dass ich nicht einmal an Bord komme, der Steg ist zu hoch", sagt Hose. Ob etwas kaputt gegangen ist, kann er noch nicht abschätzen. "Ich weiß auch nicht, wie weich der Untergrund hier ist. Auf jeden Fall liegt es mit den Stabilisatoren und den Propellern im Dreck." Eigentlich wollte Hose die "Jaya" am Donnerstag in Schlutup aus dem Wasser kranen und ins Winterlager bringen. Nun kann er nur abwarten, dass die Pegelstände wieder steigen.

Ein solches Niedrigwasser habe er noch nie erlebt, sagt Hose. Auch andere Passantinnen und Passanten in Lübeck sind erstaunt und verwundert über den Anblick. In Lübeck (Pegel) und auch in Travemünde (Pegel) lagen die niedrigsten Pegelstände zwischen 1,60 und 1,70 Meter unter dem mittleren Wasserstand, am Nachmittag war das Wasser bereits wieder auf 60 Zentimeter unter Normal gestiegen.

Fährausfälle in Kiel, Schäden am Hafen in Flensburg

In Kiel fallen wegen des Niedrigwassers die Fähren F1 der Fördefährlinie und F2 der Schwentinelinie aus. An der Kiellinie lagen am Donnerstagmittag Pontons wegen des Niedrigwassers auf dem Fördeboden, hinter den Kaimauern war der Sandboden zu sehen. In Kiel-Holtenau fielen die Pegel auf 1,60 Meter unter Normal, am Nachmittag lagen sie bei 1,05 darunter. Ähnlich die Lage in Flensburg: Dort ist auf rund 100 Metern in der Nacht ein Teil der trockengelegten Hafenkante weggebrochen. Möglicherweise eine Folge der schweren Sturmflut vor einem Monat. Am Donnerstag erreichten die Wasserstände 1,70 Meter unter dem mittleren Hochwasser.

BSH: Wasserstände gegen Mitternacht wieder normal

So ein starkes Niedrigwasser gibt es laut Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) nur etwa alle 20 Jahre. Ines Perlet-Markus vom Bundesamt für Seeschiffahrt und Hydrographie spricht von einem sehr seltenen Ereignis, gibt aber Entwarnung: "Die Pegelstände gehen jetzt langsam wieder hoch. Wir erwarten so gegen Mitternacht wieder Wasserstände um 'Normal' und erst zum Wochenende dreht der Wind dann in nördliche Richtungen", sagt sie. Für Donnerstagnacht gehen die Prognosen des BSH von Wasserständen zwischen 40 Zentimeter unter und 20 Zentimeter über dem mittleren Wasserstand aus. Am Freitagabend erwarten die Expertinnen und Experten dann Hochwasser mit Pegelständen von bis zu 60 Zentimetern über dem mittleren Wasserstand. Das sei im unkritischen Bereich.

Sturmwarnung für die Nordseeküste

An der Nordseeküste wird dagegen am Freitagmorgen eine Sturmflut mit Pegelständen von 1,50 Meter über dem mittleren Hochwasser erwartet. Stürmische Böen mit vereinzelt bis zu 85 Kilometern pro Stunde peitschen die Wellen auf. Ab Freitagmorgen kommt zu dem Wind außerdem eine zunehmende Gewitterwahrscheinlichkeit. Die Reederei Cassen Eils hat den Fährbetrieb nach Helgoland für den 23. und 24. November eingestellt.

