Stand: 21.05.2024 11:16 Uhr Niedrigwasser: Fähren fahren am Dienstag früher

Wegen des Niedrigwassers an der Westküste legen die Fähren auf der Hallig Hooge und in Schlüttsiel (Kreis Nordfriesland) am Dienstagnachmittag früher als gewöhnlich ab. Das teilt die Wkyker Dampfschiffs-Reederei mit. Einzelheiten zum geänderten Fahrplan gibt es online auf der Seite des Betreibers. Auf der Föhr-Amrum-Linie startete die Fähre ab Dagebüll (Kreis Nordfriesland) wegen des Niedrigwassers am Dienstagmorgen zudem erst eine halbe Stunde später um kurz vor 9 Uhr.

Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 21.05.2024 | 08:30 Uhr