Stand: 05.02.2025 09:44 Uhr Niebüll: Gymnasium führt Zonen mit Smartphone-Verbot ein

Am Gymnasium in Niebüll (Kreis Nordfriesland) gibt es ab sofort ein Smartphone-Verbot im Hauptgebäude der Schule. Ohne Handys könnten sich die Kinder besser konzentrieren und seien erfolgreicher in der Schule, sagt Eckhard Kruse, Leiter der Friedrich-Paulsen-Schule: "Wir haben gemerkt, dass die Geräte in den Pausen zu dominant sind. Darunter leidet der Austausch unter den Schülerinnen und Schülern." Auch an der Gemeinschaftsschule in Niebüll wurde in dieser Woche ein erweitertes Smartphone-Verbot beschlossen.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 05.02.2025 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland Bildung Schule