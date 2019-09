Stand: 08.09.2019 14:00 Uhr

Musikalisches Familientreffen in Angeln

von Constantin Gill

Noch ist das Publikum überschaubar. Auf dem Gelände zwischen zwei reetgedeckten Bauernhäusern stehen ein paar schwarz gekleidete Besucher in Grüppchen herum. An den Bierpilzen und Essensständen werden die ersten Bestellungen gemacht. Einheimische begrüßen sich. Ein Familienvater mit einem New-Model-Army-Shirt trägt ein Kind auf dem Arm. Das andere zerrt an seiner Hand. Ein Huhn steht mittendrin und tritt unentschlossen auf der Stelle. Dann flattert es spontan über eine Besuchergruppe hinweg.

Wenn man, so wie ich, Fan der englischen Band New Model Army ist, landet man hin und wieder an exotischen Orten. Die kleine Gemeinde Taarstedt im Kreis Schleswig-Flensburg ist so einer. New Model Army spielen in dem knapp 1.000-Einwohner-Dorf heute auf einem Festival. Der Vermieter unserer Ferienwohnung spricht mich auf die vielen Wohnmobile und VW-Busse auf dem Festivalgelände an. "Da scheinen ja viele Leute von auswärts gekommen zu sein?" - will er wissen.

Kommunikation über Verkehrsschilder

In der Tat. Seit 1980 - seit es die Band gibt - reisen Fans ihr hinterher. Schlendern in Stiefeln, Doc Martens, New-Model-Army-Shirts und Lederjacken durch die Städte, in denen abends die Band spielt. Und das eine ganze Tournee lang.

Der Brite Dave, der von Beginn an seit den 1980er-Jahren dabei ist, erzählt, dass man früher von Konzert zu Konzert trampte, auf Bahnhöfen schlief oder bei Freunden auf dem Fußboden. Um in Zeiten, in denen es keine Smartphones gab, Treffpunkte zu vereinbaren, schrieb man sie auf die Rückseite von Verkehrsschildern. Die Habseligkeiten in einem Seesack dabei.

"Multikulti-Haufen: Schweden, Amis - Kölner"

Heute geht das alles etwas gemäßigter zu: Man verabredet sich über Facebook, bucht zusammenhängende Plätze im Zug und schläft bequem im Hotel. Trotzdem hat das Ganze häufig etwas von einem Abenteuerurlaub. Etwa, wenn man sich an aufeinanderfolgenden Tagen in den unterschiedlichen Nahverkehrssystemen von London, Paris und Amsterdam zurechtfinden muss. Oder ohne Spanischkenntnisse dem Taxifahrer erklären will, dass man zum Flughafen von Valencia will. Gleich nach Bekanntgabe des Termins in Taarstedt habe ich nach einer Unterkunft gesucht - das Internet bot mir genau zwei Ferienwohnungen an. Eine davon habe ich mir gesichert, die andere hat Eric - aus den USA. Er kommt tatsächlich nur für vier Tage nach Deutschland. Um das Konzert zu sehen und sich die Gegend an zu gucken.

"Das wird ja ein Multkulti-Haufen", hat mir eine Freundin vor ein paar Tagen geschrieben. "Schweden, Amis - Kölner..." Prompt treffen wir schon auf dem Parkplatz die ersten Bekannten. Auf dem Gelände dann Händeschütteln und Umarmungen. Und so geht es eigentlich bei jedem Konzert der Band. Warum sich die New-Model-Army-Family, wie man die Fans der Band auch nennt, immer wieder trifft, ist schwer zu beschreiben.

Natürlich ist da zunächst einmal die Musik. Die sich in keine Kategorie einordnen lässt. Früher war sie nah am Punk, dann kam Folk dazu - mittlerweile ist es eher Rock. Auf jeden Fall ist sie rauh, leidenschaftlich, manchmal auch romantisch. Sänger und Gründungsmitglied Justin Sullivan beschreibt es etwas nüchterner: "Wir mögen Moll-Akkorde. Und sind sehr rhythmusbetont."

Dass ihm manche Fans um die halbe Welt hinterherreisen, ist ihm natürlich nicht entgangen. Er berichtet von einem weiblichen Fan der Band, die im gleichen Flugzeug nach Istanbul saß. Sie habe ihm erklärt, dass sie gern Istanbul sehen wolle. Und das könne sie entweder als Tourist machen - oder sie könne dorthin fliegen und ihre Lieblingsband sehen und Gleichgesinnte treffen. In das kleine Dorf Taarstedt hat die Band die Einladung des Festival-Veranstalters gebracht. Der Sänger erzählt: "Manchmal landen wir an so interessanten, wunderlichen Orten wie hier."

Von Konzert-Freunden bis ins Privatleben

Die "Community" - oder das "soziale Netzwerk", wie Justin Sullivan es tatsächlich nennt - dreht sich aber nicht nur um die Musik. Es sei das Gefühl, das die Band umgibt. Und damit meint er ähnliche Vorstellungen vom Leben, von Menschen, Geschichte und Politik. Er betont aber, dass es darum nicht um eine politische Agenda oder ein Dogma gehe. New-Model-Army-Fans haben einfach viel gemeinsam. Was nicht heißt, dass man sich - wie es in einer Familie eben ist - nicht auch mal streitet. Sei es darum, in welchem Pub man sich vor dem Konzert trifft, welches Album nun das beste ist, oder wie ein Songtext nun zu interpretieren ist.

Aber, und das bestätigt das, was Sänger Justin erzählt: Viele der Fans, die sich auf Konzerten kennengelernt haben, treffen sich mittlerweile auch in ihrem Privatleben. Und bei manchen ist sogar noch mehr daraus geworden. Im vergangenen Jahr heiratete eine Freundin ihren Konzert-Freund. Und ein anderes Paar, das sich vor fünf Jahren auf der Tour in einem englischen Kaff kennen gelernt hat, hat mittlerweile das dritte Kind.

Auf dem Gelände in Taarstedt ist die Gruppe mit Kölnern nun auch endlich angekommen. Den Amerikaner Eric habe ich noch nicht gefunden. Bevor das Konzert losgeht, werden Geschichten erzählt, Songwünsche geäußert und Pläne für die nächste Tour besprochen. Manchmal frage ich mich, ob es die Band nicht nervt, dass sie gefühlt jeden Abend die gleichen Gesichter im Publikum sieht. Ich frage Justin Sullivan. "Es nervt nicht", protestiert er lachend. Gibt aber auch zu, dass er gern vor einem Publikum spielt, das die Band noch nicht kennt. In Wacken etwa, wo die Karten längst ausverkauft waren, bevor New Model Army auf den Plakaten standen. Vor einem "komplett fremden Publikum" habe man da gespielt. Nun, immerhin ich war da.

Es ist Abend geworden und das New-Model-Army-Banner hängt an der Bühne. Die Band betritt die Bühne und mit den ersten rockigen Riffs und Stakkato-Trommeln wird der Bereich vor der Bühne zum Moshpit. Es wird getanzt, geschubst und mitgesungen, Arme werden in die Luft gereckt. Dass in Taarstedt nicht nur Einheimische das Konzert verfolgen, kommentiert Justin Sullivan von der Bühne aus mit den Worten. "Kommt schon, die Hälfte von Euch wusste doch gar nicht, dass dieser Ort existiert."

Wenn Kollegen oder Bekannte mich auf die Band ansprechen, fragen sie meist verwundert, ob es die Band noch gibt. Manche erinnern sich, dass die Band in den 1990er-Jahren ein paar Hits hatte. "51st state" etwa lief damals in jeder Indie- oder Rock-Disco. New Model Army haben diesen Song ein paar Jahre nicht gespielt - aus Prinzip, weil sie ihren eigenen Kopf hatten und nicht auf ihre bekanntesten Songs festgelegt werden wollten. Heute spielen sie den Song, und jetzt wächst auch die Begeisterung bei denen, die das Konzert nur aus sicherer Entfernung verfolgen. Zum Ende des Konzerts strahlen blendende Lichter das Publikum an. Und auch das Publikum strahlt. "I love the world" heißt der letzte Song. Das muss diese Vorstellung vom Leben sein, die die New-Model-Army-Fans gemeinsam haben. Applaus.

Den Amerikaner Eric habe ich immer noch nicht erwischt, aber vielleicht klappt das am nächsten Tag besser. Da spielt Justin Sullivan noch ein kleines Solo-Konzert, nur mit Akkustik-Gitarre. In der Ferienwohnung angekommen sehe ich, dass ein New-Model-Army-Fan Bilder vom Abend gepostet hat. Auch das Huhn ist darauf zu sehen. Es steht auf dem Dach einer Scheune. Dahinter der Sonnenuntergang.

