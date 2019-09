Stand: 26.09.2019 09:45 Uhr

Neun Jahre Gefängnis wegen Giftmordes

Aus Ärger über das Verhalten seines Vermieters hat ein 23-Jähriger ihn im Februar in Lütjensee (Kreis Stormarn) vergiftet - dies sieht das Landgericht Lübeck als erwiesen an. Heute verurteilten Richter den jungen Mann zu einer Haftstrafe von neun Jahren wegen Mordes durch Unterlassen und folgten damit dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Die Verteidigung hatte maximal acht Jahre wegen Körperverletzung mit Todesfolge plädiert. Der Nebenklagevertreter hatte eine lebenslange Haftstrafe wegen Mordes für den 23-Jährigen gefordert.

Planzengift im Portwein

Regungslos blickt der Mann nach unten, als die Richterin das Urteil verlas. Der 23-Jährige hatte mit seinem Vermieter im Clinch gelegen, wollte laut Richterin, dass es ihm schlecht geht. Also träufelte er bis zu 50 Tropfen des Pflanzengifts E 605 in die Portweinflasche des Vermieters. Dabei habe der Mieter billigend in Kauf genommen, dass sein Opfer ums Leben kommt, hieß es bei der Urteilsverkündung. Und in der Tat: Der 56-Jährige starb nur kurze Zeit später an dem Giftcocktail. Während des Prozesses hatte der junge Mann ausgesagt, er habe seinem Vermieter einen Streich spielen wollten, weil ihn dieser beleidigt und bedroht hätte. Er beteuerte, dass er mit Bauchschmerzen, Erbrechen und Durchfall gerechnet hatte und nie gedacht hätte, dass der 56-Jährige sterben würde.

Bewährungsstrafen für zwei Mitangeklagte

Zwei mitangeklagte 19-Jährige, die ebenfalls zeitweise mit in dem Haus wohnten, wurden zu jeweils einem Jahr Jugendstrafe auf Bewährung verurteilt. Nach Überzeugung der Richter hatten sie von den Plänen gewusst, aber weder die Polizei noch das spätere Opfer informiert.

