Stand: 26.04.2024 15:15 Uhr Neumünster und Kiel: "Theaterfestival op platt" gestartet

In Neumünster ist das "Theaterfestival op platt" gestartet. Bis zum 4. Mai 2024 gibt es auf zehn Bühnen in Schleswig-Holstein Veranstaltungen auf platt. Am Freitag und in den kommenden Tagen wird das Theaterstück "Dröög" in Kiel im Theater am Wilhelmplatz gezeigt und am Samstagabend läuft in Neumünster "Dat Frollein Wunner" im Studio Niederdeutsche Bühne. Laut Gesa Retzlaf vom niederdeutschen Bühnenbund können auch Personen ohne umfassende Plattdeutsch-Kenntnisse den Stücken folgen.

