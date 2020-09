Stand: 10.03.2020 13:53 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Neumünster: Zwei Tote nach Feuer in der Innenstadt

In Neumünster sind bei einem Feuer in der Innenstadt zwei Menschen ums Leben gekommen. Ein Mensch starb nach einem Sprung aus dem Dachgeschoss-Fenster in den Hinterhof, berichtete die Polizei. Ein anderer Bewohner des Hauses wurde gerettet, indem er in ein Sprungtuch der Feuerwehr sprang. Seinen Gesundheitszustand bezeichneten die Beamten als stabil. Zunächst hatte die Polizei irrtümlich mitgeteilt, diese Person sei vermutlich an einer bereits erlittenen starken Rauchgasvergiftung gestorben. Nach dem Feuer haben die Rettungskräfte im ausgebrannten Dachgeschoss des Hauses eine Leiche gefunden. Sie konnte bisher nicht identifiziert werden.

Experte bewertet Schäden

Insgesamt brachten die Einsatzkräfte 34 Menschen aus dem Haus und den Nachbargebäuden. Die Brandursache ist zunächst nicht bekannt. Das schwer beschädigte Haus darf zunächst nicht betreten werden. Ein Experte soll jetzt die Schäden bewerten.

Das Feuer in dem Dachstuhl in der Christianstraße war gegen 6 Uhr ausgebrochen. Neben der Berufsfeuerwehr waren auch drei Freiwillige Feuerwehren zu dem Einsatz in der Christianstraße ausgerückt. Auch drei Notärzte und mehrere Rettungswagen waren vor Ort. Für den Einsatz war die Christianstraße zwischen den Straßen Gänsemarkt und Esplanade gesperrt.

