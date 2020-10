Neumünster: Urteil nach Brand mit zwei Toten gefallen

Stand: 09.10.2020 20:19 Uhr

Nach einem Feuer in Neumünster, bei dem im März zwei Menschen ums Leben kamen, muss ein 32-Jähriger dauerhaft in die Psychiatrie. So lautet das Urteil des Kieler Landgerichts.