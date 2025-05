Stand: 19.05.2025 15:05 Uhr Neumünster: Toter Mann war kein Opfer einer Straftat

Nachdem am Sonntagmorgen in Neumünster ein lebloser Mann gefunden worden ist, ermittelt die Kriminalpolizei. Nach Angaben der Beamten gibt es aber keine Hinweise darauf, dass der Mann Opfer einer Straftat geworden ist. Zur Todesursache sind weitere Untersuchungen geplant. Der Mann war am Sonntag gegen 9:15 Uhr leblos auf einem Gehweg in der Johannisstraße entdeckt worden. Rettungskräfte versuchten laut Polizei noch, ihn reanimieren. Sie konnten dem 1975 geborenen Mann nicht mehr helfen. Er starb aber noch vor Ort.

