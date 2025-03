Stand: 21.03.2025 06:47 Uhr Neumünster: Mitarbeiter bei Brand auf Recyclinghof verletzt

Am Donnerstagnachmittag (20.3.) hat es im Recyclinghof im Industriegebiet Neumünster Süd einen Feuerwehreinsatz gegeben. In einem Schredder war laut Feuerwehr aus noch unbekannter Ursache Elektroschrott in Brand geraten. Zwei Mitarbeiter erlitten eine Rauchvergiftung bei dem Versuch, den Brand zu löschen. Sie kamen verletzt ins Krankenhaus. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr Neumünster sowie die Freiwillige Feuerwehr Gadeland.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 21.03.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Neumünster