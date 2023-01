Neumünster: Mehrere Überfälle auf ältere Menschen Stand: 03.01.2023 13:06 Uhr Seit Oktober vergangenen Jahres gab es fünf ähnliche Raubüberfälle, bestätigte ein Polizeisprecher. Demnach wurden jedes Mal ältere Menschen in ihrem Haus überfallen worden. Besonders auffällig ist, dass der oder die Täter häufig in Neumünster-Einfeld zuschlagen.

Den vorerst letzten Überfall gab es einen Tag vor Silvester. Ein Unbekannter klingelte laut Polizei am frühen Nachmittag bei einem Ehepaar in der Kieler Straße nebem dem Bahnhof Einfeld in einem Bungalow. Nachdem die Rentner die Tür öffneten, soll der bewaffnete Täter das Paar in ihr Haus gedrängt und Geld im dreistelligen Bereich erbeutet haben. Die Beamten sucht jetzt nach Zeugen, die einen 1,70 bis 1,80 Meter großen Mann im Alter zwischen 30 und 50 Jahren im Umfeld des Tatortes gesehen haben.

Polizei: Noch unklar, wie viele Täter beteiligt sind

Auch die anderen Überfälle liefen ähnlich ab. Ob es sich bei den verschiedenen Taten um einen oder mehrere Täter handelt, ist laut Polizeisprecher Sören Petersen derzeit noch nicht klar: "Wir haben jetzt seit Anfang Oktober tatsächlich insgesamt fünf Taten gehabt, die ähnlich abgelaufen sind. Wir hatten allerdings auch teilweise unterschiedliche Personenbeschreibungen zu dem Täter. Wir können es nicht ausschließen, dass es sich um ein und denselben Täter handelt, aber wir können es auch definitiv noch nicht bestätigen und von daher laufen die Ermittlungen noch in alle Richtungen." Gerade älteren Menschen in Neumünster wird empfohlen, Unbekannten nicht die Tür zu öffnen und die Polizei zu rufen, falls sie sich verfolgt fühlen.

