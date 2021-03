Neumünster: Hauptbahnhof wird saniert - Busbahnhof verlegt Stand: 31.03.2021 08:35 Uhr Die Ratsversammlung Neumünster hat die Neugestaltung des Hauptbahnhofes und des Bahnhofumfeldes beschlossen. Die Verkehrsabläufe zwischen ZOB und Hauptbahnhof sollen damit optimiert werden.

Die Ratsversammlung Neumünster entschied am Dienstagabend, dass der Hauptbahnhof in Neumünster saniert und aufgewertet werden soll. Dazu soll auch der Busbahnhof (ZOB) verlegt werden - auf die Westseite des Bahnhofes an die Friedrichstraße. Außerdem soll es mit einem Tunneldurchstich eine Erweiterung der Personenunterführung Nord geben - mit einem Zugang zu den Gleisen in Richtung Friedrichstraße.

Weiterentwicklung der Mobilitätsdrehachse

Insgesamt werde der Bahnhof Neumünster mit einem weiteren Eingang in Richtung Friedrichstraße attraktiver und schaffe damit eine wichtige Voraussetzung für die Verlagerung des Busbahnhofes, heißt es in der Beschlussvorlage. Grund für die Maßnahmen: Die Verkehrsabläufe zwischen ZOB und Hauptbahnhof sollen übersichtlicher werden, und besser funktionieren. Ziel ist es, den Bereich als Mobilitätsdrehscheibe weiterzuentwickeln und die Klimaziele zu erreichen. Auch Nah.SH und die Deutsche Bahn sind als Partner für das Vorhaben dabei.

