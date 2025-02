Stand: 07.02.2025 10:23 Uhr Neumünster: Feuerwehr löscht Brand auf Recyclinghof

Auf einem Recyclinghof in Neumünster hat es in der Nacht zu Donnerstag gebrannt. Nach Angaben der Leitstelle hatte Elektroschrott angefangen zu brennen. Anwohnende bemerkten die Flammen und alarmierten die Feuerwehr. Etwa 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr Neumünster und der Freiwilligen Feuerwehr Gadeland waren vor Ort. Am frühen Morgen war das Feuer gelöscht, verletzt wurde niemand.

