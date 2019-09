Stand: 04.09.2019 07:56 Uhr

Neumünster: Feuer zerstört Vereinsheim in Einfeld

Am Dienstagabend ist in Neumünster-Einfeld das Vereinsheim des Turn- und Sportvereins komplett abgebrannt. Kurz nach 18 Uhr war der Notruf bei der Feuerwehr eingegangen. Nach Angaben der Polizei in Neumünster hatte der Pächter des Heimes mit einem Brenner nahe des Hauses Unkraut vernichtet. Hinter einer metallischen Außenverkleidung habe sich das Gebäude dann entzündet, so die Beamten. Anschließend breiteten sich die Flammen schnell aus.

Vereinsheim in Neumünster-Einfeld abgebrannt NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 04.09.2019 06:32 Uhr Autor/in: Fabian Weißhaupt In Neumünster ist in der Nacht zu Mittwoch das Vereinsheim des Turn- und Sportvereins Einfeld niedergebrannt. Mehr als 130 Feuerwehrleute waren stundenlang im Einsatz.







Dämmung machte es Feuerwehr schwer

Etwa 130 Feuerwehrleute waren bis in die Nacht zum Mittwoch im Einsatz. Die Löscharbeiten waren nach Angaben eines Sprechers sehr schwierig, weil die Dämmung des Hauses nicht gelöscht werden konnte. Menschen wurden nicht verletzt. Wie groß der wirtschaftliche Schaden ist, konnte die Polizei noch nicht sagen.

