Stand: 19.05.2021 07:52 Uhr Neumünster: Feuer zerstört Sporthalle der Klaus-Groth-Schule

Nach ersten Schätzungen enstand ein Schaden in Millionenhöhe. Als in der Nacht Feuerwehrleute eintrafen, war die Turnhalle der Klaus-Groth-Schule in Neumünster nicht mehr zu retten. Der Unterricht fällt heute aus. Ein Fall von Brandstiftung?

Kurz nach 22 Uhr gingen die ersten Notrufe bei den Leitstellen ein. Wenig später habe das gesamte Dach der Sporthalle in Flammen gestanden, berichtet Feuerwehrsprecher Thomas Hoch. Seine Kollegen hätten keine Chance mehr gehabt, das Gebäude zu retten. Das Dach stürzte komplett ein. Die Polizei geht von einem Schaden in Höhe von mehreren Millionen Euro aus. Verletzte gab es den Angaben zufolge nicht. Noch in der Nacht begannen Kripobeamte zu ermitteln.

Auch ein Nebengebäude der Schule beschädigt

Zunächst habe ein Müllcontainer Feuer gefangen, teilte die Polizei mit. Dann griffen die Flammen auf die Turnhalle über. Das angrenzende Hauptgebäude der Schule habe die Feuerwehr jedoch schützen können. Nach Angaben der Schule ist aber ein Nebengebäude in Mitleidenschaft gezogen worden. "Die Nachlöscharbeiten werden wahrscheinlich noch bis in den Tag hinein andauern", vermutete der Polizeisprecher.

Die Klaus-Groth-Schule berichtet auf ihrer Homepage in einer Chronologie, dass es 1990 schon einmal einen Turnhallen-Brand auf dem Schulgelände gab. Die Ursache damals sei Brandstiftung gewesen. Das Gebäude sei rasch neu aufgebaut worden.

Hintergrund So ist die Feuerwehr im Land ausgerüstet Schweres Gerät für schwere Einsätze. Die richtigen Fahrzeuge sind wichtig für eine effektive Arbeit und Brandbekämpfung der Feuerwehren im Land. mehr Die Feuerwehr im Einsatz Die Feuerwehren in Norddeutschland sind immer in Bereitschaft. Wie laufen Einsätze ab, wenn der Notruf 112 gewählt wird? Welche Geräte nutzt die Feuerwehr? Alle Infos in der Bildergalerie. Bildergalerie

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 19.05.2021 | 07:00 Uhr