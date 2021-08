Neumünster: Altes Karstadtgebäude soll neue Bücherei werden Stand: 23.08.2021 19:24 Uhr Das Karstadtgebäude ist eines der größten Gebäude in der Neumünsteraner Innenstadt und es steht seit fast einem Jahr leer. Jetzt wird es saniert - für zwei neue Mieter.

Das alte Karstadtgebäude wird gerade zum neuen Hauptsitz der Sparkasse Südholstein umgebaut. Und auch die Stadtbücherei soll als Mieter mit einziehen. Optisch soll vom ehemaligen Karstadtgebäude im Zentrum von Neumünster nicht mehr viel übrig sein, wenn die Stadtbibliothek eingezogen ist, sagt Stadtrat Carsten Hillgruber. Obwohl die Verträge noch nicht unterschrieben sind, gibt es bereits erste Entwürfe.

Stadt hofft auf Belebung der Innenstadt

Sie zeigen eine einladende Fassade mit viel Glas über zwei Etagen. Eine reine Ausleih-Bücherei soll nicht entstehen, sondern ein moderner Treffpunkt mit Gastronomie und Verantstaltungsräumen. Durch den kulturellen Anziehungspunkt direkt am Großflecken, will die Stadt Leerstand in zentraler Lage bekämpfen. Außerdem erhofft sich Hillgruber eine Belebung der Innenstadt. Ende 2024 soll die neue Stadtbücherei eröffnen.

Weitere Informationen Eine eigene Welt: Neumünsters Stadtgeschichte aus Playmobil Oliver Schaffer besitzt die größte Playmobil-Schausammlung der Welt - und gestaltet damit ganze Ausstellungen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 23.08.2021 | 15:00 Uhr