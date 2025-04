Stand: 28.04.2025 06:18 Uhr Neues Zentralklinikum Pinneberg: Planunterlagen liegen aus

In Pinneberg (Kreis Pinneberg) soll ein neues, hochmodernes Zentralklinikum entstehen. Seit Montag (28.04.) liegen die Planungsunterlagen für den Neubau am Ossenpaddaus. 30 Tage lang können Interessierte diese auf der Homepage der Stadt Pinneberg einsehen. Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und Umweltverbände haben in dieser Zeit auch die Möglichkeit Einwände gegen die Planungen einzureichen. Die werden dann von der Stadtverwaltung geprüft. Fachlich und inhaltlich begründete Argumente könnten sich noch auf die Pläne auswirken. Der endgültige Bebauungsplan soll Ende des Jahres fertiggestellt werden.

Mit dem Neubau sollen die Standorte der Regiokliniken zusammengelegt werden. Bislang gibt es zwei Krankenhäuser in Pinneberg und in Elmshorn. Das Zentralklinikum soll rund 500 Millionen Euro kosten und 2033 eröffnet werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.04.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg