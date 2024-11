Stand: 18.11.2024 15:42 Uhr Neues Studentenwohnheim in Flensburg eröffnet

In Flensburg ist am Montagnachmittag auf dem Campus der Europa-Universität ein neues Wohnheim für Studierende eröffnet worden. Nach Angaben des Studentenwerks Schleswig-Holstein werden 159 Studierende hier Anfang Februar 2025 ein neues bezahlbares Dach über dem Kopf finden. Zum Start des Wintersemesters stehen aber immer noch 300 Studierende auf der Warteliste für einen Wohnheimplatz. Innerhalb von sieben Jahren konnte in Flensburg das dritte Wohnheim eröffnet werden. Die Kosten des neuen Gebäudes belaufen sich auf knapp 13 Millionen Euro. Den Hauptteil trägt das Land.

Schlagwörter zu diesem Artikel Flensburg