Stand: 03.05.2024 16:30 Uhr Neues Jugendschutzhaus in Norderstedt

In Norderstedt (Kreis Segeberg) gibt es jetzt ein neues Jugendschutzhaus. In den Räumen vom früheren HSV-Internat können kurzfristig bis zu 14 Jugendliche wohnen, wenn das Jungendamt sie aus ihren Familien nehmen muss. Laut Bernd-Olaf Struppek von der Stadt Norderstedt sei der Bedarf in den vergangenen Jahren gestiegen. Aktuell nehme man allein in Norderstedt rund 70 junge Menschen pro Jahr in Obhut. Auch könne das neue Haus von Jugendlichen aus der Region genutzt werden. Laut Struppek hat dort jeder Jugendliche ein Einzelzimmer mit eigenem Bad. Außerdem gebe es viele Gruppenangebote und sozialpädagogische Betreuung - rund um die Uhr.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 03.05.2024 | 16:30 Uhr