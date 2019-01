Stand: 03.01.2019 07:00 Uhr

Neues Jahr bringt neue Solarparks in SH

Im vergangenen Jahr sind 20 Prozent mehr Solarstrom entstanden als noch 2017. Verantwortlich für das Plus war der Super-Sommer. Damit lag der Solarstrom-Anteil am gesamten Strommix bei etwa zehn Prozent. Neue Solarfelder sollen dafür sorgen, dass dieser Anteil weiter steigt. Besonders viele Anlagen sollen in diesem Jahr im Kreis Rendsburg-Eckernförde entstehen. Unter anderem in Emkendorf, Felde und Krogaspe. Dort haben Investoren wie Solarwind Projekt und Enerparc angekündigt, in neue Solarfelder zu investieren. Auch in Mühbrook ist ein zwölf Hektar großes Feld mit rund 35.000 Modulen geplant. Gerade entlang von Autobahnen - zum Beispiel an der A7 am Dreieck Bordesholm - oder Bahndämmen stehen besonders viele Solarfelder. Das Gesetz setzt den Betreibern enge Grenzen.

Neue Solarparks in SH geplant NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 02.01.2019 08:00 Uhr Autor/in: Kevin Bieler Sie stehen zum Beispiel in Schönbek, Bredenbek, Meldorf oder Brekendorf: Solarparks. Pläne für neue Anlagen liegen bereits auf dem Tisch. Sie sollen in diesem Jahr entstehen.







Bundesverband fordert Lockerung der Regeln

Außerdem gebe es zu viel Bürokratie, sagt der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Solarwirtschaft, Carsten Körnig. Er fordert, die Bestimmungen für Solarparks zu lockern und ruft die Landesregierung auf, sich dafür in Berlin stark zu machen. Solarflächen auf Dächern alleine würden für die Energiewende nicht reichen, so Körnig.

Förderung für Sonnenenergie sinkt bis April

Etwa 1,8 Milliarden Kilowattstunden Solarstrom wurden in Schleswig-Holstein bis zum November 2018 produziert. Auch für dieses Jahr hält Körnig weiteres Wachstum für möglich, obwohl die Förderung für Sonnenenergie sinkt. Bis April gibt es pro Kilowattstunde (KWh) nur noch 8,9 Cent. Doch weil es an der Strombörse teilweise bis zu 10 Cent pro KWh gebe, rentiere sich mittelfristig der Strom von der Sonne, so Körnig.

