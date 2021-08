Neuer Wanderweg verbindet vier Naturparke in SH Stand: 02.08.2021 19:09 Uhr Ein neuer Wanderweg verbindet vier Naturparke in Schleswig-Holstein. Die Strecke führt von Maasholm im Naturpark Schlei durch die Hüttener Berge und über Westensee bis nach Brokstedt im Naturpark Aukrug.

Fünf Jahre lang haben die Naturparke Schlei, Hüttener Berge, Westensee und Aukrug an einem gemeinsamen Projekt getüftelt: Einem 160 Kilometer langen, ausgeschildertem Wanderweg, der alle vier Naturparke miteinander vernetzt. In Fleckeby im Kreis Rendsburg-Eckernförde fiel heute der Startschuss für das Projekt. "Wir wollen die Natur in Schleswig-Holstein erlebbar machen", sagte Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) nach Angaben seines Hauses am Montag zur Eröffnung des Naturpark-Wanderwegs. "Neben der unberührten Wildnis brauchen wir auch Teile der Natur, die wir in unserer Freizeit erleben und an der unsere Kinder lernen können, wie wichtig Naturschutz ist."

Infotafeln für Wanderer

Alle Gemeinden bei dem Projekt unter einen Hut zu kriegen, war laut Projektmanagerin Michele Diekmann eine Herausforderung. Inzwischen stehen aber alle Hinweisschilder auf der 160 Kilometer langen Strecke quer durchs Land. "Hier überschneiden sich die Naturparke Schlei und Hüttener Berge. Und das ist insgesamt in Deutschland einzigartig, dass sich zwei Naturparke geographisch überschneiden", sagte Diekmann weiter. Neben den Hinweissschildern erfahren Wanderer auf Infotafeln mehr über die Pflanzen und Tiere auf der Strecke zwischen Maasholm (Kreis Schleswig-Flensburg) und Brokstedt (Kreis Steinburg) im Naturpark Aukrug und darüber, welche regionalen Produkte es gibt.

Einen kostenlosen Wanderführer gibt es ebenfalls - entweder an den Touristen-Informatsstellen oder online auf naturparkwanderweg.de. Geld für das Projekt kam unter anderem vom Kreis Rendsburg-Eckernförde und vom Umweltministerium.

