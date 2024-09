Stand: 26.09.2024 17:50 Uhr Neuer Spielplatz in Neumünster eröffnet

In Neumünster ist am Donnerstag eine neue Spiel- und Freifläche in der Kieler Straße eröffnet worden. Wie die Stadt mitteilt, ist die Eröffnung der rund 5.000 Quadratmeter großen Fläche gleichzeitig der Abschluss des Projektes "Vicelinviertel" der Stadt. Die neue Spielfläche auf dem Gelände der ehemaligen Textilfabrik wurde in den vergangenen Monaten angelegt und bietet unter anderem Spielgeräte zum Klettern, Schaukeln und Rutschen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Neumünster