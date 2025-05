Stand: 19.05.2025 11:30 Uhr Neuer Schulrat im Kreis Dithmarschen

Das Schulamt im Kreis Dithmarschen bekommt Verstärkung. Seit dem 1. April hat Felix Müller-Veerse das Amt des Schulrates neben der bisherigen Schulrätin Maren Schumacher übernommen. Der 45-jährige Sonderpädagoge war zuvor unter anderem als Sonderschullehrer und Schulleiter der Pestalozzi-Schule in Husum (Kreis Nordfriesland) tätig. Seit 2024 war er auch als nebenamtlicher Studienleiter beim Insitut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein (IQSH) in der Lehrerausbildung aktiv. Er freue sich auf die neue Aufgabe, so Müller-Veerse, bei der er sich vor allem einen Dialog auf Augenhöhe zwischen allen Beteiligten wünscht.

Schlagwörter zu diesem Artikel Heide Kreis Dithmarschen