Kieler Werft steht vor neuem Milliarden-Auftrag Stand: 23.06.2021 15:47 Uhr ThyssenKrupp Marine Systems kann offenbar mit einem Großauftrag rechnen. Die Kieler Werft soll für knapp 2,8 Milliarden Euro zwei neue U-Boote für Deutschland bauen.

von Christian Wolf

In Berlin entscheiden die Parlamentarier heute über mehrere milliardenschwere Rüstungsaufträge. Es geht um die Beschaffung des zukünftigen neuen Kampflugzeuges mit dem Namen FCAS (Future Combat Air System) für rund 4,5 Milliarden Euro, dem Bau neuer Flottendienstboote für knapp 2,1 Milliarden Euro oder die Beschaffung des Aufklärungssystems Pegasus (Systems Persistant German Airborne Surveillance Systems). Insgesamt geht es um 27 Beschaffungsvorhaben mit einem Finanzvolumen von mehr als 19,1 Milliarden Euro. Auch Firmen in Schleswig-Holstein könnten von einer Auftragsvergabe profitieren, denn in Berlin geht es heute auch um neue U-Boote für die Deutsche Marine.

U-Boot-Kooperation mit Norwegen

Bereits am Vormittag hatte der Verteidigungsausschuss einstimmig für die 27 Beschaffungsvorhaben gestimmt. Nun muss noch der Haushaltsausschuss darüber entscheiden. Unklar ist, ob hier ebenfalls alle Parlamentarier dafür stimmen. Vor allem beim Nachfolger der Eurofighters mit dem Namen FCAS gibt es Gegenwind.

Dagegen gilt der Kauf der zwei neuen U-Boote der Klasse 212CD für die Deutsche Marine als gesichert. Denn Deutschland hatte hier vor Jahren schon eine Kooperation mit Norwegen geschlossen. Das skandinavische Land gab bereits im März den Kauf ihrer vier Boote in Auftrag. Die insgesamt sechs U-Boote werden in Kiel bei ThyssenKrupp Marine Systems gebaut. Der deutsche Anteil soll sich auf knapp 2,8 Milliarden Euro belaufen.

AUDIO: Milliarden-Auftrag für Kieler Werft TKMS (1 Min) Milliarden-Auftrag für Kieler Werft TKMS (1 Min)

Ungewissheit über weitere Marine-Aufträge

Noch laufen in Berlin die Gespräche über die verschiedenen Rüstungsvorhaben. Unklar ist allerdings, auf welche Aufträge die Industrie in Schleswig-Holstein noch hoffen kann. Möglich ist, dass bei den anderen geplanten Marine-Einheiten - wie der Bau zwei neuer Tanker oder der drei neuen Flottendienstbooten - auch die Werften im Land dran beteiligt werden. Denn am Donnerstagvormittag hat die Flensburger Schiffbau Gesellschaft (FSG) ihre Klage gegen die Vergabe der zwei neuen Marine-Tanker zurückgezogen. Das bestätigte Ingo Gädechens (CDU). Er ist Bundestagsabgeordneter für den Kreis Ostholstein und Mitglied im Verteidigungsausschuss. Für viele Marine-Experten ist es daher nicht unwahrscheinlich, dass die FSG an dem Projekt am Ende doch noch beteiligt wird. Die FSG wollte sich dazu noch nicht äußern.

