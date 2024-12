Neuer Fahrplan ab Sonntag: Das ändert sich für Bahnfahrer in SH

Stand: 13.12.2024 11:46 Uhr

Ab Sonntag gilt in SH ein neuer Bahn-Fahrplan. Betroffen ist vor allem der regionale Nahverkehr per Zug in den Randzeiten. Das Land begründet die gestrichenen Fahrten mit fehlenden Mitteln vom Bund.