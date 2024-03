Stand: 01.03.2024 10:59 Uhr Neue dänische Generalkonsulin in Flensburg

Das Königlich Dänische Generalkonsulat in Flensburg hat eine neue Chefdiplomatin. Die Sozialdemokratin Annette Lind ist dort seit Freitag neue Generalkonsulin. Das teilte die dänische Auslandsvertretung in Flensburg mit. Die 54-Jährige war zuvor Mitglied des dänischen Parlaments. Sie übernimmt das Amt von Kim Andersen, der in den Ruhestand geht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 01.03.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Flensburg