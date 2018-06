Stand: 01.06.2018 11:20 Uhr

Neue Zeugenaussagen: Polizistin direkt angegriffen

Nach dem tödlichen Vorfall am Mittwoch im Intercity in Flensburg gibt es neue Zeugenaussagen, die den Fall in einem ganz anderen Licht erscheinen lassen. Die Polizei geht inzwischen von einem vollkommen anderen Tathergang in dem Intercity aus als bisher angenommen. Erste inzwischen vernommene Zeugen haben ausgesagt, dass die 22 Jahre alte Polizistin auf dem Weg zur Ausgangstür des Zuges war, als sie von dem Mann mit einem Küchenmesser angegriffen wurde. Der mitreisende 35-Jährige hörte die Hilfeschreie und kam ihr laut Auskunft der Polizei zu Hilfe. Ihm gelang es, die beiden zu trennen. Bei der Auseinandersetzung ging er zu Boden und wurde ebenfalls angegriffen. Dabei wurde er mit dem Messer verletzt und brach sich den Arm. Die Polizistin zog darauf ihre Waffe und schoss auf den Verdächtigen. Dabei wurde der Angreifer tödlich verletzt.

Keine Hinweise auf terroristischen Hintergrund

Bei der Obduktion konnte die Identität des Tatverdächtigen zweifelsfrei geklärt werden. Die eritreische Staatsbürger war im September 2015 nach Deutschland eingereist und hatte eine befristete Aufenthaltserlaubnis für Deutschland. Er wohnte in Nordrhein-Westfalen. Ermittlungen im persönlichen Umfeld des Getöteten haben bisher keine Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund ergeben. Der Auslöser, der zu dem Angriff auf die Polizeibeamtin führte, ist weiterhin unbekannt. Mitreisende im Zug, die noch nicht von der Polizei registriert wurden und Angaben zum Hergang des Geschehens oder zum Verhalten des mutmaßlichen Angreifers während der Zugfahrt machen können, werden weiterhin gebeten, sich bei der Polizei in Flensburg zu melden.

Messerangriff im Zug: Was war der Grund? Schleswig-Holstein Magazin - 31.05.2018 19:30 Uhr Nach einer Messerattacke auf einen Mann und eine Polizistin in einem IC in Flensburg wurde der mutmaßliche Angreifer von der Beamtin erschossen. Beide sind außer Lebensgefahr.







Seehofer sagt dem Land "jede gewünschte Hilfe" zu

So ein Vorfall sei ein einschneidendes Erlebnis für jeden Polizeibeamten, sagte Flensburgs Oberbürgermeisterin Simone Lange (SPD), die früher selbst Polizistin war: "Ich gehe davon aus, dass die Kollegin sehr beherzt in eine Situation eingegriffen hat." Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sagte, Gewalt dürfe nie geduldet werden, sei sie gegen die Bevölkerung oder gegen Polizisten gerichtet. Es sei ihm "ein wichtiges Anliegen, für Sicherheit in Deutschland zu sorgen". Seehofer wünschte beiden Verletzten schnelle Genesung und bot dem Land Schleswig-Holstein "jede gewünschte Hilfe" an.

Messerattacke im Zug: Angreifer erschossen















