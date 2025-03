Stand: 07.03.2025 05:49 Uhr Neue Städtepartnerschaft für Bad Oldesloe mit ukrainischer Gemeinde?

Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) plant eine Städtepartnerschaft mit der Gemeinde Dniprorudne in der Ostukraine. Jens Wieck setzt sich seit Beginn des russischen Angriffs für eine Partnerschaft mit einer Gemeinde in der Ukraine ein. Jetzt rückt eine solche Partnerschaft in greifbare Nähe, erklärt er auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein. Am Donnerstagabend hat er erste Eckdaten zu einer möglichen Partnerschaft mit der Gemeinde Dniprorudne in der Ostukraine bei einer Informationsveranstaltung vorgestellt.

Demnach ist die Gemeinde seit drei Jahren unter russischer Besetzung. Der Bürgermeister wurde im März 2022 entführt und ist bis heute verschwunden. Seitdem gibt es eine Militärverwaltung in der Stadt. Deren Leiter will Bad Oldesloe Mitte März besuchen. Dann sollen die weiteren Eckdaten der Städtepartnerschaft besprochen werden. Dabei geht es dann auch darum, inwiefern die ukrainische Gemeinde von der Städtepartnerschaft profitieren kann und welche Unterstützung sie konkret benötigt.

