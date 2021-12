Nach Millionen-Coup in Norderstedt: Razzia in Berliner Clan-Milieu Stand: 10.12.2021 11:28 Uhr Im Zusammenhang mit dem spektakulären Bankeinbruch in Norderstedt im August hat es heute Morgen eine Razzia in Berlin gegeben. Eine Spur führt offenbar ins Clan-Milieu.

Mehrere Wohnungen wurden von Spezialeinsatzkommandos (SEK) und der Kripo durchsucht. Unterstützung bekam die Polizei aus Schleswig-Holstein dabei von der Berliner Polizei. Die Durchsuchungen im Berliner Stadtgebiet richten sich nach Angaben einer Sprecherin der Polizei in Bad Segeberg gegen drei Berliner. Nach mehreren Medienberichten richtete sich die Razzia gegen Mitglieder eines bekannten arabischstämmigen Clans. Aus diesen Kreisen sollen auch die inzwischen verurteilten Diebe der 100-Kilogramm-Goldmünze aus einem Berliner Museum und die verhafteten Verdächtigen vom Diamanten-Diebstahl aus dem Grünen Gewölbe in Dresden stammen. Durchsucht worden sein soll auch ein Juweliergeschäft in Berlin-Charlottenburg.

Mehr als 50 Hinweise nach Fernsehsendung

Bei dem Einbruch in die Sparkasse Norderstedt nördlich von Hamburg im August hatten die Täter mehr als 600 Schließfächer aufgebrochen und stahlen Beute im Wert von mehreren Millionen Euro. Die Täter hatten eine Wohnung über dem Tresorraum der Sparkasse angemietet und waren von dort aus unbemerkt mit einer Kernbohrung zu den Schließfächern gelangt. In der Wohnung wurde später Feuer gelegt.

Die Ermittler in Schleswig-Holstein verfolgten bereits Anfang der Woche mithilfe von Phantombildern neue Hinweise. Die Staatsanwaltschaft Kiel setzte außerdem eine Belohnung von 55.000 Euro für Hinweise aus, die zur Ergreifung der Täter führen. Zuletzt war der Fall in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY...ungelöst". Im Anschluss an die Sendung gingen mehr als 50 Hinweise bei der Polizei ein. Laut Polizei führten aber keine Hinweise aus der Sendung zu den Durchsuchungen heute in Berlin.

Weitere Bankeinbrüche?

Insgesamt geht es bei den Ermittlungen, die von der Polizei Schleswig-Holstein (Staatsanwaltschaft Kiel) geführt werden, um mehrere Bankeinbrüche. Möglicherweise gibt es Verbindungen zu einem versuchten Einbruch in eine Bank in Hamburg-Altona im Oktober 2020. In dem Fall nahm die Polizei im November einen Verdächtigen in Berlin fest, der jetzt in Untersuchungshaft sitzt. Auch bei dieser Tat war ein großer Kernbohrer benutzt worden. Die Täter mussten allerdings ohne Beute flüchten. "Wir prüfen Zusammenhänge", sagte ein Sprecher der Hamburger Polizei.

Die Berliner Gewerkschaft der Polizei (GdP) erklärte: "Aufgrund der letzten Jahre kann es niemanden überraschen, dass bei derart spektakulären Straftaten auch immer wieder Spuren nach Berlin und zu bereits bekannten Protagonisten führen. Die Sprösslinge besagter Familie haben mehrfach bewiesen, dass sie zu kriminellen Handlungen fähig sind und sich auch von Verurteilungen nicht wirklich abschrecken lassen. Letztlich muss der eingeschlagene Weg, Gesetzesübertretungen konsequent zu verfolgen und Vermögen zu beschlagnahmen, weitergehen."

