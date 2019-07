Stand: 18.07.2019 08:24 Uhr

Neue Schleibrücke in Lindaunis kann gebaut werden

Wichtiger Schritt für die Schleibrücke in Lindaunis (Kreis Schleswig-Flensburg) an der Bahnstrecke Flensburg - Kiel: Nach elf Jahren Planung hat sie nun alle notwendigen Genehmigungen. Damit kann die neue Klappbrücke für Autos und Züge gebaut werden. In etwa vier Jahren soll sie fertig sein. Vor fünf Jahren waren die Kosten auf etwa 50 Millionen Euro berechnet worden. Schon jetzt zeichnet sich aber ab, dass der Neubau teurer wird.

Verzögerungen durch Einsprüche vom Denkmalschutz

Der Denkmalschutz hätte das bestehende Bauwerk, das 1924 errichtet wurde, gerne erhalten. Entsprechende Einsprüche verzögerten die Planung. Außerdem musste die Deutsche Bahn die Pläne für die spezielle Konstruktion immer wieder nachbessern, weil sich Bestimmungen geändert hatten.

Die Brücke, die zu den schönsten technischen Bauwerken in Schleswig-Holstein gehört, ist sehr wartungsintensiv. Eine weitere Instandsetzung wäre laut Deutscher Bahn wirtschaftlich nicht vertretbar.

Autos müssen Zugverkehr an Ampel weiter abwarten

Nun sollen im Herbst erste Arbeiten für den Neubau beginnen, der neben der alten Schleibrücke entsteht. Er wird nach Angaben der Bahn über eine zweispurige Straßenfahrbahn mit kombinierter Schiene und separaten Geh- und Radwegen verfügen. Bei Zugfahrten soll der Straßenverkehr weiterhin per Ampelschaltung geregelt werden. Das Wärterhäuschen mit dem Stellwerk für fast die gesamte Strecke Flensburg - Kiel soll einen neuen Platz bekommen.

